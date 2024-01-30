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Коллектив Заинского политехнического колледжа изготовил мини-печки «Ракета» для СВО
Коллектив Заинского политехнического колледжа активно поддерживает военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Здесь изготовили партию мини-печек «Ракета», которая будет отправлена с очередным рейсом по доставке помощи.
В мастерской политехнического колледжа в эти дни шумно. Ответственную работу поручили третьекурсникам — без пяти минут квалифицированным сварщикам.
Третьекурсник Дамир Марданов вместе со всей группой сразу же откликнулся на предложение заняться сваркой мини-печек. Он отметил, что у него возникло большое желание помочь военным.
Мини-печка весит около 5 килограммов, она мобильна и многофункциональна. Несмотря на небольшие габариты, изделие способно обогреть помещение площадью в 50 кв. метров.
Мастер Гусман Сафиуллин тщательно проверяет каждую заготовку печки и помогает своим студентам. До конца недели партия из 16 штук будет готова.
С приобретением металла колледжу помогают благотворители. Заинский политехнический колледж уже отправил на фронт партию буржуек и мини-печек «Ракета».
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Материал подготовлен при участии Елены Мавриной.
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