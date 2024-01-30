Коллектив Заинского политехнического колледжа изготовил мини-печки «Ракета» для СВО

Фото: © Юлия Казамарова

Коллектив Заинского политехнического колледжа активно поддерживает военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Здесь изготовили партию мини-печек «Ракета», которая будет отправлена с очередным рейсом по доставке помощи.

В мастерской политехнического колледжа в эти дни шумно. Ответственную работу поручили третьекурсникам — без пяти минут квалифицированным сварщикам.

Фото: © Юлия Казамарова

Третьекурсник Дамир Марданов вместе со всей группой сразу же откликнулся на предложение заняться сваркой мини-печек. Он отметил, что у него возникло большое желание помочь военным.

Мини-печка весит около 5 килограммов, она мобильна и многофункциональна. Несмотря на небольшие габариты, изделие способно обогреть помещение площадью в 50 кв. метров.

Фото: © Юлия Казамарова

Мастер Гусман Сафиуллин тщательно проверяет каждую заготовку печки и помогает своим студентам. До конца недели партия из 16 штук будет готова.

С приобретением металла колледжу помогают благотворители. Заинский политехнический колледж уже отправил на фронт партию буржуек и мини-печек «Ракета».

Фото: © Юлия Казамарова

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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