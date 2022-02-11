Коллектив ВСК поощрен благодарностью Президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Страхового Дома ВСК за большой вклад в развитие страхового сектора экономики и эффективное содействие государству в укреплении социально-экономического потенциала РФ. Соответствующее распоряжение о поощрении Владимир Путин подписал 2 февраля 2022 года.

11 февраля ВСК исполняется 30 лет. В связи с этим Президент России выразил благодарность всему коллективу компании.

«Мы выражаем искреннюю признательность Президенту Российской Федерации за высокую оценку деятельности коллектива ВСК. Для компании эта благодарность – признание усилий, направленных на развитие страховой защиты граждан нашей страны. История Страхового Дома ВСК неразрывно связана с историей становления молодой России. Всё это сформировало нашу жизненную позицию. Выполнение социальной функции страхования стало фундаментом дальнейшего развития нашей компании», – отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров ВСК.