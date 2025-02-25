Коллектив «Театра Терезы Дуровой» рассказал о секретах «Спящей красавицы»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Театр Терезы Дуровой» вернулся в Казань, чтобы представить жемчужину своего репертуара – «Спящую красавицу». На пресс-конференции в «Татар-информе» коллектив театра рассказал, что делает этот спектакль особенным.

«Театр оперы и балета настолько красив, имеет настолько потрясающую историю, что привозить сюда нужно что-то сопоставимое этому театру», – заявила журналистам художественный руководитель театра и режиссер, народная артистка РФ Тереза Дурова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одна из главных тем этой истории – трансформация или преображение. Злая колдунья расправит огромные крылья, замрёт и потускнеет шумный карнавал, юный принц превратится в глубокого старика и обратно в прекрасного принца, а принцесса проснется.

«Есть определенная конструкция внутри костюма, которая позволяет моментально поменять костюм. Эта очень сложная история, потому что вначале создается «экзоскелет» для тела актера», – рассказала журналистам художник по костюмам Виктория Севрюкова.

С помощью хитрых механизмов можно спрятать даже несколько костюмов. В этом помог опыт цирковых артистов. «Здесь нельзя ошибиться – платье должно точно раскрыться», – подчеркнула художница.

Сделать нечто уникальное, но оставить узнаваемые образы – такая задача стояла перед художниками. Золушка должна быть в голубом платье.

«Не обмануть зрителя и придумать что-то особенное. Сделать так, как никто до нас», – заключила Севрюкова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Авторы взяли время, от которого обычно все отказываются из-за трудности сценического воплощения, – средневековье в его романтической трактовке. Высокие головные уборы, воздушные платья, завышенные талии – всё, что сегодня может восприниматься не всерьез. Но это другая эпоха, другой ритм и другой звук – особенно звук.

Музыкальное наполнение к дуровской «Спящей красавице» создал дирижер и композитор театра Максим Гуткин, который в 2021 году умер от коронавируса.

«Я очень люблю барочную музыку, я бы с удовольствием что-нибудь написал в этой конструкции, мне нравятся барочные инструменты. Дай мне фактуру, чтобы я мог это сделать», – привела Тереза Дурова слова покойного композитора.

Из запроса Гуткина и родилась эта сказка: сначала название, а затем и стилистика всего спектакля.

Таким же образом в репертуаре театра появилась «Волшебная мельница Сампо» по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Костюмированная сказка с викингами возникла в ответ на инициативу Виктории Севрюковой поработать со «странными» старинными нарядами.

«Когда есть творческая команда, не всегда я веду. Иногда идеи приходят от моих людей», – объяснила корреспонденту «Татар-информа» Тереза Дурова.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Барокко – это сны, иллюзии и ощущение искусственного. Именно этого в спектакле очень много, заявила режиссер «Спящей красавицы». Продолжил работу Гуткина концертмейстер Государственного академического камерного оркестра России Илья Мовчан.

«Вместо того, чтобы обратиться к музыке Чайковского, решил использовать произведения эпохи барокко. Выбрал самые известные композиции того времени, а затем сделал деликатную инструментовку в современном ключе», –объяснил Илья Мовчан.

Музыку для «Спящей красавицы» исполнят 14 музыкантов – большой для драматического театра состав, отметил Мовчан. Зрителей ждет необычный синтез тромбона, трубы, саксофона, скрипки, виолончели, духовых инструментов, клавиш, мандолины, домбры и даже электрогитары.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Главную роль в спектакле исполнит уроженка Казани, актриса кино и театра Анастасия Крылова.

«Спящая красавица» – это один из самых любых спектаклей в нашем театре. Это воплощение чудес, настоящей любви и света, борьбы добра и зла», – рассказала Крылова.

Отдельное волшебство – полет принцессы. Помимо музыки и костюмов, важным элементом спектакля стали цирковые элементы. Полет – это тоже фокус, которому пришлось научиться Крыловой.

«Спектакль был поставлен до меня. Мне приходилось его видеть – я не понимала, [как принцесса летает]», – призналась актриса.

Показы пройдут 10 и 11 марта на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.