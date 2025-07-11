Коллектив Татнефти наградили орденом «За доблестный труд»

Коллектив компании «Татнефть» сегодня наградили орденом «За доблестный труд». Высокую награду вручил заместитель председателя правительства России Александр Новак в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Рад здесь присутствовать и вручить заслуженную награду Президента России за доблестный труд в связи с юбилеем компании. Я знаю, что юридически 75-летие было в апреле, а сегодня не апрель, но юбилей проходит весь год», – заявил Новак.

Он напомнил, что в 1948 году было открыто ромашкинское месторождение, которое до сих пор качественно и надежно эксплуатируется. «Из 10 млрд тонн только 3,5 млрд добыто, и впереди еще – целая эпоха, поэтому можно говорить, что впереди будет как минимум вдвое больший юбилей», – отметил Новак.

Он также рассказал, что в 60-е годы Татарстан был лидером в стране по добыче нефти – около трети всей нефти добывалось в республике.

«Сейчас с ростом добычи в стране доля снизилась, но Татнефть остается одной из ведущих компаний в России», – заключил вице-премьер.