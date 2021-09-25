Коллектив «Таткнигоиздата» выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Шафинского

Коллектив Татарского книжного издательства выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Шафинского — заместителя генерального директора по экономике и финансовым вопросам «Таткнигоиздата».

«Большая часть жизни Владимира Валерьевича была связана с деятельностью в издательской сфере. Он долгие годы работал в Татарском книжном издательстве и был поистине незаменимым человеком. Ему были присущи порядочность, целеустремленность, профессиональное отношение к работе», — говорится в соболезнованиях, направленных семье Шафинского

По словам коллег, он был специалистом своего дела, талантливым руководителем, работа которого не раз отмечалась республиканскими и ведомственными наградами. Уход такого человека — большая и невосполнимая потеря.

Прощание с Владимиром Шафинским состоится завтра в 10 утра. Церемония пройдет у здания морга 7-й больницы. Оно расположено по улице Маршала Чуйкова, дом 54.