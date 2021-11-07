Коллектив Татарского книжного издательства соболезнует родным поэтессы Файрузы Муслимовой

Коллектив Татарского книжного издательства выразил соболезнования гендиректору Ильдару Сагдатшину в связи со смертью его матери, поэтессы и писательницы, заслуженного работника культуры РТ, лауреата литературной премии им. Абдуллы Алиша Файрузы Муслимовой.

«Файруза Асгатовна Муслимова — автор многочисленных произведений в различных жанрах поэзии и прозы, переводчик, любимый многими детский автор. Мы потеряли талантливого человека с доброй и светлой душой. Для всех нас, как и для литературной среды, это большая, невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.

Авторы письма отмечают, что добрая память о Файрузе Муслимовой навсегда сохранится в сердцах многочисленных почитателей ее творчества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарская поэтесса и писательница ушла из жизни в возрасте 67 лет.