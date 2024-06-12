news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Татар-информ» выражает соболезнования главному редактору «Казанских ведомостей»
Скопировать ссылку
Коллектив информационного агентства «Татар-информ» выражает глубокие соболезнования главному редактору «Казанских ведомостей» Венере Якуповой в связи со смертью ее мамы Сании Фарсовны.
Сания Якупова скончалась во вторник, 11 июня, в возрасте 89 лет. Прощание с ней пройдет сегодня в поселке Васильево Зеленодольского района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2