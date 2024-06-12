«Татар-информ» выражает соболезнования главному редактору «Казанских ведомостей»

Коллектив информационного агентства «Татар-информ» выражает глубокие соболезнования главному редактору «Казанских ведомостей» Венере Якуповой в связи со смертью ее мамы Сании Фарсовны.

Сания Якупова скончалась во вторник, 11 июня, в возрасте 89 лет. Прощание с ней пройдет сегодня в поселке Васильево Зеленодольского района.