Коллектив «СалаватTik» показал Новогодний концерт для детей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Юные участники коллектива «СалаваTik» подарили детям свой концерт из своих самых популярных песен. На Новогоднем представлении в культурном центре «Чулпан» с юными артистами вступили Дед Мороз и Дракон — символ 2024 года по восточному календарю. Праздник завершился исполнением гимна «Салаватиков».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект «СалаваTik» реализуется с 2021 года при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Цель проекта — через современные привлекательные для детей формы донести до детей песни на родном языке, популяризация татарского языка и культуры.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В рамках проекта «СалаваTik» записаны более полусотни музыкальных клипов на песни различного жанра: народные песни, песни для детей от известных композиторов советского периода и современных авторов, а также каверы на популярные эстрадные песни. Тексты песен и ноты публикуются в каждом номере журнала «Салават күпере».

Трансляцию с праздника можно посмотреть по ссылке: «СалаваTik» төркеменең Яңа ел концерты

Камила Билалова