Коллектив мензелинской кадетской школы-интерната приготовил лапшу для бойцов СВО

Фото предоставлено Ильсияр Хаертдиновой.

Педагоги и сотрудники мензелинской кадетской школы-интерната приготовили домашнюю лапшу для бойцов СВО. Они охотно откликнулись на просьбу волонтеров, которые попросили изготовить домашнюю лапшу для приготовления сухих супов. Неравнодушный коллектив школы-интерната не смог остаться в стороне и активно присоединился к доброму делу.

«Сухие супы пользуются спросом у наших бойцов. Особенно они любят суп из домашней лапши. Участники спецоперации делятся, что, после того, как съешь такой супчик, возникает ощущение, что побывали дома и увиделись с родными. У нас одно желание: накормить наших солдат вкусными домашними блюдами», — говорит волонтер Марина Зайнутдинова.

Фото предоставлено Ильсияр Хаертдиновой.

В нарезании домашней лапши приняли участие мастерицы школы: восемь преподавателей, медицинская сестра, технический персонал, заведующая столовой.

Ингредиенты для домашнего полуфабриката — муку и 50 домашних яиц — хозяюшки принесли из дома.

После уроков, когда учащиеся находились с воспитателями на дополнительных занятиях, сотрудники кадетской школы-интерната в столовой учебного заведения приступили к изготовлению лапши. Предварительно надели фартуки, на голову — платки. Замесили тесто, раскатали и дружно нарезали его тонкими пластами.

Каждая из них во время работы молилась про себя, чтобы специальная военная операция завершилась как можно скорее. Высушив продукт длительного хранения, они упаковали его в две коробки. Всего в этот день было изготовлено пять килограммов вкусной лапши.

Фото предоставлено Ильсияр Хаертдиновой.

Сотрудницы поделились, что на днях они приступят к изготовлению второй партии из 100 яиц.

«Хотим поддержать наших парней, которые находятся в зоне специальной военной операции. Во многих мензелинских семьях есть мужчины, которые были мобилизованы или отправились добровольцами. Так, у двух наших сотрудниц, у одной супруг, у второй брат, находятся на передовой», — поделилась председатель профкома Чулпан Рахманова.

Фото предоставлено Ильсияр Хаертдиновой.

«Наши защитники должны чувствовать, что их здесь поддерживают, что в них верят, что за ними есть надежный тыл. Самое главное, чтобы все они вернулись домой. Пусть тепло наших сердец и рук дойдут до наших защитников через национальные блюда. Вместе с посылкой были переданы и письма школьников. Кадеты написали бойцам свои искренние пожелания», — добавила учитель татарского языка кадетской школы-интерната Гузелия Хамматова.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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