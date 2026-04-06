Коллектив «Карлыгач» представит Татарстан на детской фольклориаде в Уфе

Образцовый детский этно-музыкальный коллектив «Карлыгач» из Альметьевска представит Татарстан на III Всероссийской детской фольклориаде. Об этом сообщает Министерство культуры РТ.

Мероприятие пройдет с 23 по 27 июня в Башкортостане.

Ожидается, что в Уфу приедут более тысячи участников из 80 регионов России – 78 творческих коллективов и 8 солистов в возрасте от 10 до 18 лет. Проект направлен на сохранение и развитие культурного наследия народов страны.

Юные артисты выступят в номинациях «народная песня», «народный танец», «народные инструменты» и «традиционная культура». Также для участников подготовлена насыщенная программа: экскурсии, творческие встречи, мастер-классы и вечерки.

Проведение фольклориады соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, организатор – Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова.