Коллектив из КИУ стал обладателем гран-при фестиваля студенческих театров «Премьера»

Фестиваль студенческих и молодежных театров «Премьера» завершился в Казани. На сцене были представлены девять работ финалистов из разных районов Татарстана. Обладателем гран-при стал коллектив из Казанского инновационного университета с постановкой «Снег».

«Хочу сказать слова большой благодарности, что уже два года в Татарстане реализуется фестиваль «Премьера». Это важнейшая работа в части молодежной политики. Через такие проекты мы формируем гражданина – будущее нашей Родины», – отметил замминистра по делам молодежи РТ Владислав Усанов.

В финал фестиваля в этом году прошли театральные постановки из вузов, ссузов и молодежных учреждений республики.

«Благодаря этому проекту мы можем посмотреть составляющие идеологии, которая существует в вузах и ссузах Татарстана. Мы хотим, чтобы наша молодежь имела возможность серьезно подойти к великому искусству театра. При помощи великих мастеров из ведущих театральных вузов нашей страны мы проводим работу с ребятами и их педагогами. Для нас важна гражданская и патриотическая составляющая спектакля», – отметил руководитель проекта, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетный наставник, председатель жюри Дмитрий Туманов.

Финал фестиваля проходил с 20 по 23 ноября, а сегодня состоялся гала-концерт, где были показаны отрывки из всех спектаклей и награждены победители. Кроме того, Дмитрию Туманову вручили отличительный знак Ассоциации муниципальных образований РТ.

«Такое событие дорогого стоит. Это не профессиональный фестиваль. Сюда ребята приходят по любви. Театр – институция, которая сохраняет язык и культуру. Это большой вклад в будущее. Были представлены лично талантливые пьесы, авторы. Мы увидели сюжеты и о национальных героях. Важно, что на каждом спектакле были полные залы», – поделился впечатлениями член жюри, кандидат психологических наук, доцент, почетный работник культуры Москвы, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Терещенко.

После окончания учебных заведений участники фестиваля будут работать в разных отраслях, но каждый из них в студенческих театрах получил особые навыки: студенты научились получать удовольствие от творчества, стали более свободными и умеют идти к своей цели, подчеркнул он.

Постановка «Снег» посвящена группе детей вместе с воспитательницей, попавших в фашистский концлагерь. Примечательно, что пьесу написали сами режиссеры.

«Когда мы готовились к этому спектаклю, мы давали ребятам литературу, связанную с тем страшным временем, смотрели фильмы. Современному молодому человеку пронести внутри историю ребенка – это то, что у нас получилось. В своем спектакле мы говорим, на самом деле, о любви к жизни, детям и бесконечной надежде. Надеюсь, мы заставляем задуматься о ценностях», – сообщил проректор по молодежной политике КИУ, один из режиссеров постановки Руслан Загитов.