Коллектив детсада Челнов направит бойцам СВО газовые плиты и баллоны

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Волонтеры Набережных Челнов продолжают помогать военнослужащим, хотя бойцы всегда говорят, что у них всего в достатке. Но получать весточки из дома всегда приятно, уверены активисты. Так, сотрудники и родители воспитанников детского сада «Весняночка» приобрели газовые плиты и баллоны для участников спецоперации.

Военнослужащий с позывным Карявый был в очередном краткосрочном отпуске. Он рассказал, что бойцы всегда получают помощь от волонтеров и что это поднимает не только настроение, но и боевой дух.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Гуманитарная помощь очень помогает. Те же самые влажные салфетки. Такие необходимые, нужные вещи. Вроде не такая уж и важная вещь, но очень помогает. Сухой душ тоже. Вот сейчас летом очень хорошо, потому что на боевых задачах бываем по 20 дней», — рассказал боец.

А теперь военнослужащим в полевых условиях будет проще приготовить еду, разогреть чайник, уверены челнинцы.

«Мы организовали ярмарку солидарности в детском саду. Непосредственно участвовали и родители наших воспитанников. На вырученные средства мы приобрели газовые плитки для бойцов СВО, чтобы они могли использовать это в полевых условиях», — рассказала заведующая детским садом №62 «Весняночка» Гульназ Файзрахманова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На самом деле, когда ощущается помощь с тыла — то, что мы их поддерживаем — это очень для них важно. Для нас присылали видео, где они читали письма. Ребята сидели и плакали», — поделилась представитель волонтерского движения «Мы вместе» Светлана Гурлева.

И если волонтеры и активисты поддерживают бойцов, то те в свою очередь помогают мирным жителям новых регионов. По словам Карявого, люди благодарят их за все.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Радовались, встречали. Мы сами помогали, потому что они сидят в подвалах, не вылезают оттуда, и еды у них почти нет. Приходилось даже своего давать сухпайки, чтобы накормить. Очень рады были, довольные, что мы освобождали их населенные пункты», — поделился своим видением ситуации боец.

Тех, кто решит помочь в освобождении населенных пунктов новых регионов России, поддерживает и республика. Тем, кто подписал контракт на военную службу в Татарстане, полагается 505 тыс. и еще 195 тыс. от Минобороны России. Единоразовая общая сумма может достигать и миллиона рублей. Но только до конца июля.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой