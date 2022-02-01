Коллекция нарядов для «Мисс Татарстан 2022» принадлежит трем дизайнерам

Коллекция нарядов для участниц «Мисс Татарстан 2022» принадлежит трем дизайнерам — из Чебоксар Кате Тонюшкиной, Айдархану из Казахстана, а коллекция купальников — Изольде Сахаровой. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил заслуженный работник культуры РТ, актер, режиссер-постановщик, президент арт-резиденции Константина Хабенского «АртХаб» Михаил Волконадский.

Идея синих оттенков в коллекциях купальников принадлежит Изольде Сахаровой. «Вернее, это некий оттенок синего, самые модные оттенки 2022 года. У Изольды Генриевны идеи всегда рождаются намного раньше, она их предчувствует, так как это человек, который занимается модой более сорока лет», — отметил Волконадский.

Сначала девушки вышли в нарядах от дизайнера Кати Тонюшкиной, затем был показ купальников, замыкало его дефиле в нарядах от Айдархана.

«В каждой коллекции были заложены смыслы. Первая коллекция принадлежит Кате Тонюшкиной из Чебоксар, к сожалению, тоже попавшей под ковид и наблюдавшей нас по трансляции. Далее была коллекция купальников, где все было продиктовано цветом. Авторская коллекция Айдархана из Казахстана с темой ласточек побывала на показах во всех столицах мира. Эта тема актуальна для всех тюркских народов, и Татарстана в том числе», — отметил спикер.