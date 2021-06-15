Коллекция казанского музея соцбыта пополнилась экспонатами, переданными Сергеем Троицким

Советский и российский музыкант, создатель и лидер трэш-метал группы «Коррозия металла», автор музыки и песен, писатель, художник, продюсер Сергей Троицкий посетил казанский Музей соцбыта. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«Он привез на экспозицию коллекционные виниловые пластинки, а также свою старую бас-гитару, на которой сыграл прямо у стен музея», – рассказал Валиахметов.

Собравшимся гостям, которые послушали импровизированный концерт, Троицкий рассказал о первом выступлении группы «Коррозия металла», проведенном в Москве благодаря татарской дворницкой братии в середине 80-х годов.

В музее музыкант сыграл на игровом автомате «Морской бой» и послушал на старом проигрывателе пластинки с классической музыкой, выпущенные в СССР всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия».

Также Сергей Троицкий рассказал о своих первых джинсах и передал музею джинсовую куртку с логотипом своего музыкального коллектива. Экспонат занял свое место на выставке«Джинсы как культ. 10 лет», проходящей в Казани.

Фото предоставлены пресс-службой музея