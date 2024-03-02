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Коллекционер Нугайбекова представила жителям Москвы татарские головные уборы
В Москве сегодня прошла встреча на тему «Татарские головные уборы». Антикварные экспонаты из Казани в российскую столицу привезла коллекционер и реконструктор татарского национального костюма Гульшат Нугайбекова.
Гости познакомились с многообразием татарских головных уборов, узнали секреты изготовления и приемы декоративного оформления. На мероприятии звучала и татарская музыка в исполнении композитора Миляуши Хайруллиной, рассказали в полпредстве Татарстана в России.
«Находите силы в своих корнях», — утверждает Гульшат Нугайбекова.
Спикеру в завершение презентации вручили благодарственное письмо от имени вице-премьера РТ — Полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина «за многолетнее содействие делу сохранения национальных обычаев и традиций, характера и духа татарского народа».
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