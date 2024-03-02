Коллекционер Нугайбекова представила жителям Москвы татарские головные уборы

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

В Москве сегодня прошла встреча на тему «Татарские головные уборы». Антикварные экспонаты из Казани в российскую столицу привезла коллекционер и реконструктор татарского национального костюма Гульшат Нугайбекова.

Гости познакомились с многообразием татарских головных уборов, узнали секреты изготовления и приемы декоративного оформления. На мероприятии звучала и татарская музыка в исполнении композитора Миляуши Хайруллиной, рассказали в полпредстве Татарстана в России.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

«Находите силы в своих корнях», — утверждает Гульшат Нугайбекова.

Спикеру в завершение презентации вручили благодарственное письмо от имени вице-премьера РТ — Полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина «за многолетнее содействие делу сохранения национальных обычаев и традиций, характера и духа татарского народа».