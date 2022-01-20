УФСИН РТ: «Основные задачи – привлечение осужденных к труду и строительство нового СИЗО»

Колонии Татарстана за прошлый год опустели на 17%, а СИЗО переполнены – в ближайшее время планируется строительство нового – на тысячу мест. При этом остро стоит вопрос необходимости увеличения числа рабочих мест для осужденных к принудительным работам. О чем еще говорили на коллегии УФСИН по РТ – в репортаже ИА «Татар-информ».

За год осужденные Татарстана изготовили продукции более чем на полмиллиарда

Для приглашенных на коллегию гостей организовали небольшую выставку из продукции, созданной руками осужденных. Среди экспонатов были кованые железные изделия, спецформа для работников скорой помощи и силовых структур, чугунные канализационные люки, детали для грузовиков, школьная мебель, а также скамейки и урны из металла и дерева по республиканской программе «Наш двор».

Заключенные работают в полях, на станках всех видов и даже на швейных машинках. Всего за прошлый год они изготовили продукции и оказали услуг более чем на 500 миллионов рублей.

«Основной задачей было и остается привлечение осужденных к труду на объектах. Это позволяет им получить навыки труда, успешно социализироваться в обществе после освобождения. Продукция востребована как на рынке нашего города, так и на рынках других регионов России», – рассказал заместитель начальника УФСИН России по Республике Татарстан Андрей Яковенко.

По его словам, всего за год к общественному труду было привлечено более 3,5 тысячи человек. Причем максимальный размер заработной платы для них может достигать 35 тысяч рублей.

«Есть разные формы получения зарплаты. Есть люди, которые ничего не умеют, есть люди с низкой социальной ответственностью, которые не имеют профессиональных навыков. Говорить о зарплате приходится только на втором, третьем месяце их привлечения к труду. Основное – это получение профессии, а уже потом – зарплата», – отметил спикер.

По его словам, средняя зарплата трудоустроенных осужденных составляет порядка 9 тысяч рублей и высчитывается исходя из результатов работы каждого заключенного.

Для приглашенных на коллегию гостей организовали небольшую выставку из продукции, созданной руками осужденных Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Для осужденных к принудительным работам будет создано 400 новых рабочих мест

На сегодняшний день в республике правом на замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами обладают более 3 тысяч осужденных. Для них в этом году будет создано 400 новых рабочих мест, всего количество таких мест возрастет до 850.

«Перед нами поставлена задача расшириться на 400 мест в 2022 году. В связи с этим мы вплотную работаем с органами государственной власти, с бизнес-сообществом. В частности, с Минпромторгом, с Минтруда. Если какое-либо предприятие предоставляет нам общежитие, то мы обеспечиваем это предприятие рабочей силой с определенной квалификацией. Мы готовы к сотрудничеству в этом направлении», – поделился начальник отдела по контролю УФСИН по РТ Айрат Хабибуллин.

Сейчас в Казани работает Исправительный центр №1. В нем на учете состоят 307 осужденных, 50 из них – женщины. Заключенные трудоустроены на АО «Хлебозавод № 3», ООО «Урман», АО «Аромат» и на других предприятиях пищевой, деревообрабатывающей, строительной отраслей, а также на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Также в Казани создан участок исправительного центра на базе общежития АО «КВАРТ» на 50 осужденных.

Кроме того, в Нижнекамске был открыт Исправительный центр при ИК-4, в котором возможно разместить 100 мужчин. А капитальный ремонт здания, проведенный в конце 2021 года, позволил создать дополнительно 50 мест. Сейчас на учете участка 58 осужденных. Большинство из них работают в ПАО «КамАЗ» и ООО «Агроэкоресурс».

«В рамках целевой федеральной программы были получены денежные средства. На эти денежные средства были закуплены более ста единиц оборудования, что даст новые рабочие места, новое привлечение к труду», – добавил Андрей Яковенко.

В колониях и СИЗО блокируют абонентов

Подводя итоги работы за прошлый год, начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев отметил, что за год за попытку передать запрещенные предметы в исправительные учреждения Татарстана задержали 41 человека, 29 из них привлекли к административной ответственности.

Эдуард Хиалеев: «В учреждениях территориального органа не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений, и происшествий» Фото: ИА «Татар-информ»

«По фактам пресеченных попыток передачи наркотических средств лицам, содержащимся в исправительных колониях и следственных изоляторах, возбуждено 11 уголовных дел. Изъято более 517 граммов наркотиков», – добавил спикер.

Кроме того, за 2021 год операторам связи были направлены материалы на отключение 546 абонентских номеров, которые незаконно использовались на территории следственных изоляторов и исправительных учреждений. У заключенных изъяли 611 телефонов.

Выявление незаконных пользователей мобильной связи проводится с помощью специального оборудования. Законодательные правки на федеральном уровне, позволяющие производить блокировку номеров, независимо от изъятия мобильных и сим-карт в режимных учреждениях, были внесены в марте 2021 года.

Колонии пустеют, СИЗО – переполнены

На сегодняшний день в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Татарстана находится 9202 заключенных, что на 146 человек меньше, чем годом ранее.

«Снижение численности свойственно всем исправительным колониям и прежде всего учреждениям общего режима, где число осужденных уменьшилось за год на 16,6%», – рассказал Хиалеев.

На сегодняшний день в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Татарстана находится 9202 заключенных, что на 146 человек меньше, чем годом ранее Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, в прошлом году сотрудниками УФСИН по РТ была проведена большая работа по обеспечению надлежащих условий содержания осужденных и арестованных, соблюдению их прав и свобод, совершенствованию воспитательной и социальной работы.

«В учреждениях территориального органа не допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений, и происшествий», – подчеркнул спикер.

В то же время лимит СИЗО Татарстана превышен на 220 человек. На 2075 мест в пяти следственных изоляторах республики приходится 2295 арестованных и осужденных. На фоне дефицита мест растет количество жалоб в прокуратуру и Европейский суд по правам человека.

В связи с этим в этом году в Казани начнется строительство нового следственного изолятора на тысячу мест. Строительство нового СИЗО планируется по Федеральной целевой программе «Развитие уголовноисполнительной системы (2018-2026 годы)».

«На сегодняшний день получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную и сметную документацию. Данный объект позволит решить в ближайшем будущем проблему перелимита в следственных изоляторах УФСИН России по Республике Татарстан», – отметил Эдуард Хиалеев.