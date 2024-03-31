Коллегия МВД, совещание с Кабмином по молодежной политике: график Путина на новую неделю

Фото: пресс-служба Кремля

В телеграм-канале журналиста Павла Зарубина вышло видео, раскрывающее планы Президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю. Среди мероприятий – коллегия МВД.

«В президентском графике участие в ней. Также Путин на этой неделе проведет совещание со членами Совета Безопасности. Также Президент будет заниматься вопросами молодежной политики», – отмечается в выпуске.

Уточняется, что глава государства планирует провести встречу с членами Кабмина на данную тему. Кроме того, российский лидер откроет ряд социальных объектов в новых российских регионах.

«Развитие продолжается несмотря на очевидные сложности», – сказано в видео.