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Коллегия МВД, совещание с Кабмином по молодежной политике: график Путина на новую неделю
В телеграм-канале журналиста Павла Зарубина вышло видео, раскрывающее планы Президента РФ Владимира Путина на предстоящую неделю. Среди мероприятий – коллегия МВД.
«В президентском графике участие в ней. Также Путин на этой неделе проведет совещание со членами Совета Безопасности. Также Президент будет заниматься вопросами молодежной политики», – отмечается в выпуске.
Уточняется, что глава государства планирует провести встречу с членами Кабмина на данную тему. Кроме того, российский лидер откроет ряд социальных объектов в новых российских регионах.
«Развитие продолжается несмотря на очевидные сложности», – сказано в видео.
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