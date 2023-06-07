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Колледжи Татарстана создадут образовательные кластеры с предприятиями
В Татарстане колледжи создадут образовательные кластеры совместно с предприятиями республики. Соглашения заключены между учебными заведениями и организациями в рамках проекта «Профессионалитет», сообщает пресс-служба Минобора РТ.
В этом году в республике провели конкурс на развитие образовательно-производственных центров, напомнили в ведомстве. По его результатам Международный колледж сервиса будет сотрудничать с Булочно-кондитерским комбинатом, Ассоциацией рестораторов и отельеров Казани и Татарстана и другими организациями и предприятиями.
Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова будет работать с агрофирмой «Чистопольская», потребительским обществом «Черемшанское заготовительное производственное объединение» и другими организациями.
Развитием кластеров займется также Набережночелнинский технологический техникум.
Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен по инициативе Минпросвещения РФ. Он направлен на взаимодействие бизнеса и колледжей. В частности, предприятия участвуют в партнерском управлении образовательными учреждениями и предоставляют производственные площадки для практики.
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