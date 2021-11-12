Коллаборация с Царем балалаек: Госоркестр РТ представил премьеру на фестивале Concordia

В Большом концертном зале имени Сайдашева Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского провел второй концерт XI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia.

Царь балалаек в электроформате

В рамках фестиваля слушатели оценили необычное сочетание звучания симфонического оркестра и балалайки-контрабас. Оригинальный симбиоз – следствие давней дружбы маэстро Сладковского с заслуженным артистом России Михаила Дзюдзе. Он подлинный новатор, внесший в исполнительство на «Царе балалаек» множество новых приемов, музыкант, переведший свой инструмент из ансамблевого в ранг солирующего.

«Еще пять лет назад репертуара для моего инструмента вообще не было, существовали только переложения некоторых произведений. К сегодняшнему дню авторские сочинения составляют процентов 50-60 моих концертов – это уже прорыв. Но это не предел. Инструмент может состояться как сольный только тогда, когда есть авторский репертуар», – поделился Дзюдзе.

Вдохновленные новаторским подходом и виртуозным владением Дзюдзе игры на народном инструменте, композиторы создают смелые сочинения. К примеру, на концерте прозвучал Фильм-концерт Евгения Петрова, по словам солиста, – ключевое произведение в его репертуаре.

«Горжусь им, так как при исполнении этого произведения я использую все свои способности и технические навыки. Без сомнения, оно является украшением моего репертуара», – признался Дзюдзе.

Еще большим открытием в этот вечер стала «презентация» ноу-хау самого Михаила Дзюдзе – электробалалайки-контрабаса. Ее звучание Дзюдзе продемонстрировал в симфонической фантазии «Суворов» Антона Танонова, которую композитор посвятил музыканту.

«Покинув ансамбль “Терем-квартет”, я стал набирать репертуар для своего инструмента, обращаясь ко всем композиторам, с которыми был знаком. Идея создания Концерта для Царя балалаек Танонова привела в восторг. Его сочинение – первое произведение для электроинструмента», – рассказал Дзюдзе.

Необычный инструмент, харизма самого солиста, обрамленная звучание академического оркестра под ритм ударной установки определенно придали пикантности вечеру.

«Прозвучать в исполнении одного из лучших оркестров мира – это большая честь и ответственность. Признаться, когда я посылал партитуру – я переживал, потому что важно, чтобы у таких мастеров в руках было произведение, достойное их. Я услышал свою музыку в исполнении выдающихся мастеров и будто заново ее для себя открыл. Не выразить словами, как я счастлив», – признался Антон Танонов.

Посвящение Александру Сладковскому

И если изюминкой второго отделения стало выступление Дзюдзе, то кульминацией первого явилось выступление народного артиста СССР и России, лауреата многочисленных государственных и международных премий Юрия Башмета. Вместе с Госоркестром РТ он исполнил симфонию для оркестра с солирующим альтом «Гарольд в Италии».

На этом открытия в этот музыкальный вечер не закончились. Завершила концертную программу мировая премьера – Пятая симфония Александра Чайковского.

Композитор является продолжателем лучших традиций русского музыкального искусства. Многие критики отмечают в его музыке склонность к лиризму, а его сочинения относят к позднеромантическому направлению. Его произведениям присуще страстность, целостность и многогранность, что полно отразилось в его сочинении.

Пятая симфония была написана в 2019 году, но из-за пандемии ее премьера была отложена. И вот драматическое философское полотно впервые прозвучало со сцены в рамках фестиваля современной музыки. Симфонию композитор посвятил Александру Сладковскому.

«Я восхищен маэстро Сладковским, Госоркестром РТ и казанской публикой. Мое сочинение непростое и для исполнения, и для восприятия. Сегодняшние слушатели уверили меня, что современная музыка может быть воспринята и понята. Но, конечно, такая благосклонность к моему сочинению – это последствие его невероятного исполнения. Я безмерно благодарен Госоркестру и его дирижеру за то, как это было сыграно», – признался композитор.

В этот вечер также прозвучали одно из ранних авангардных произведений Софии Губайдулиной «Поэма-сказка» и «Полифоническое танго» Альфреда Шнитке.

Напомним, что фестиваль Сoncordia основан художественным руководителем и главным дирижером ГСО РТ Александром Сладковским и имеет статус крупного международного форума современной музыки. Популяризация современной музыки и знакомство публики с произведениями композиторов различных стилей и жанров сегодня является основным направлением развития Государственного симфонического оркестра РТ. В каждом сезоне на концертах фестиваля маэстро Сладковский знакомит слушателей с лучшими образцами музыкальных полотен XX и XXI веков, приглашая выдающихся интерпретаторов современной музыки выступить с ГСО РТ на одной сцене.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГСО РТ