Количество заявлений в Арбитражный суд Татарстана в прошлом году выросло на 5%

В прошлом году в Арбитражный суд Татарстана поступило свыше 37,5 тыс. исковых заявлений, что на 5% больше, чем в предшествующем 2022-м. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков на расширенном совещании учреждения по итогам работы в 2023 году.

«В свою очередь количество рассмотренных дел в отчетном году составило почти 34 тыс. Рост по сравнению с 2022 годом составил 13%», — отметил Боровков.

Председатель Арбитражного суда также добавил, что количество рассмотренных дел и прочих заявлений, определяющих реальную нагрузку на судей, в прошлом году превысило 106 тыс. — это на 21% больше, чем годом ранее.

При этом большую часть составляют экономические споры в гражданских отношениях — 51%. Еще 27% составили дела о банкротстве, 16% — экономические споры в административных и других публичных правонарушениях, а еще 6,4% — дела об административных правонарушениях.