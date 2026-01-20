Количество заявлений физлиц о признании банкротом выросло в Татарстане на 20%

В России за десять месяцев прошлого года подано 517,7 тыс. заявлений о признании физлиц банкротами. Об этом рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«Ежегодно увеличивается количество граждан, обращающихся в Арбитражный суд для признания банкротом. За десять месяцев 2025 года таких заявлений [в Татарстане] подано на 20% больше, чем за весь 2024 год», – сообщил он.

Загидуллин отметил, что в начале прошлого года на Минюст РТ возложены новые полномочия по взаимодействию с республиканскими органами исполнительной власти по вопросам банкротства.

«Для реализации нового функционала создано соответствующее структурное подразделение. В рамках новых полномочий организована работа по правовому просвещению жителей республики о процедурах банкротства, плюсах финансового оздоровления», – подчеркнул он.