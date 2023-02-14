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Количество зарплатных клиентов ВТБ в Татарстане выросло на 15%
ВТБ в Татарстане за 2022 год увеличил число компаний, подключенных к зарплатному проекту, на 15% – до 700 региональных предприятий. Более 217 тысяч их сотрудников получают зарплату на карту ВТБ. За 12 месяцев их количество выросло на 10%.
Новыми зарплатными клиентами банка в республике в 2022 году стали свыше 85 тысяч жителей. Более половины общего объёма прироста розничных клиентов подразделения приходится на держателей зарплатных карт.
«В 2022 году ВТБ в Татарстане продолжил активно развивать зарплатные проекты. За год мы привлекли на зарплатное обслуживание 90 новых предприятий республики. Наибольшее число новых зарплатных клиентов мы подключили в декабре. На этот период пришлось подписание договора на обслуживание с системообразующим предприятием энергетической отрасли региона. Для зарплатных партнеров мы продолжаем совершенствовать наши финансовые сервисы», – отметила вице-президент, управляющий ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.
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