Количество занятых в малом бизнесе в Татарстане за год выросло на 12,4%

В Татарстане количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса с учетом индивидуальных предпринимателей и самозанятых по итогам первого квартала 2024 года составило 896,2 тыс. человек, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 12,4% или на 99 тыс. человек.

По числу занятых в МСП с учетом ИП и самозанятых Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе, отметили в Минэкономики РТ. Сегодня в республике на малый и средний бизнес приходится четверть в ВРП, а также более 44% от общего числа занятых в экономике региона.

В целом по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост численности занятых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 13,6 тыс. человек или на 2,7%, количества уникальных ИП на 7,9 тыс. или на 10,7%, количества самозанятых на 77,4 тыс. чел. или — на 35,7%.

Развитию малого и среднего бизнеса способствует комплексная система федеральных и республиканских мер поддержки, реализуемых в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и направленных на расширение производства, реализацию новых инвестиционных проектов. Объем поддержки республиканского предпринимательства в 2023 году превысил 87 млрд рублей.

Реализация льготных программ для бизнеса в Татарстане продолжается и в этом году. Для предпринимателей и самозанятых республики доступен комплекс финансовых и нефинансовых меры и инструментов поддержки. Их можно получить в цифровом виде на Цифровой платформе МСП.РФ и платформе «Мой экспорт».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».