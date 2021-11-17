Количество занятых на производствах в промпарке «Нижнекамск» к 2023 году вырастет в 5 раз

Резиденты промышленного парка «Нижнекамск» планируют увеличить количество занятых на производствах работников до 1,5 тыс. к концу 2022 года, сообщил директор управляющей компании (УК) промпарка Константин Пучкин.

В настоящее время на предприятиях промпарка работает около 300 человек. Таким образом, количество работников вырастет за год в пять раз.

«На данный момент в парке активно работают 13 резидентов и еще три планируют ими стать», – сказал Пучкин в ходе пресс-тура, организованного для журналистов на предприятия промпарка.

В планах развития парка освоить ту территорию, которая уже имеется и в дальнейшем получить дополнительный земельный участок для дальнейшего роста.

«Мы работаем над тем, чтобы наш парк увеличился еще на 20 га, что позволит привлечь еще больше предпринимателей», – отметил директор УК.

Промышленный парк создан в 2018 году на средства федерального и республиканского бюджетов. Резиденты промпарка освобождены от уплаты арендной платы, могут воспользоваться налоговыми преференциями и другими льготами.

В рамках концепции, разработанной Министерством экономики РТ, резиденты парка имеют ряд налоговых преференций, сообщил заместитель директора департамента министерства Эмиль Хисматов.

«Резиденты предприятий имеют возможность получить микрозаймы под низкие проценты, а также заем "Строительство" на сумму до 30 млн рублей. Кроме того, предприятия освобождаются от арендной платы и получают субсидирование процентной ставки и затрат на электроэнергию», ­– сообщил он.

Резиденты предприятий активно пользуются займом "Строительство" для создания инфраструктуры на своей территории. Директор завода полимерных материалов «Бакелит» Фанияр Закиров отметил, что такая помощь очень важна для предпринимателей, которые хотят развивать и расширять свои производства.

«От Минэкономики мы получили заем для строительства второго производственного комплекса, что существенно увеличит производство и количество сотрудников. Главный плюс поддержки от Министерства экономики заключается в низких процентных ставках, благодаря чему заем не становится непосильным», – рассказал он.

Татарстан – в числе лидеров в России по количеству промышленных парков, они созданы почти в каждом районе республики. Их общая площадь превышает 2 тыс. Промпарки насчитывают свыше 1,5 тыс. резидентов, которые создали около 40 тыс. рабочих мест.

Для развития промышленных парков с загрузкой ниже 70% Министерством экономики РТ разработана концепция и принят ряд законодательных инициатив, которые позволяют субъектам малого и среднего предпринимательства воспользоваться налоговыми преференциями сроком до 10 лет.

Также резиденты могут воспользоваться мерами государственной поддержки: возместить часть затрат на электроэнергию, получить заем «Строительство» на сумму до 30 млн рублей на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, льготный микрозаем под 4,5% годовых.

Меры поддержки предоставляются, чтобы повысить эффективность индустриальных парков и предоставить равные конкурентные возможности паркам, расположенным в сельской местности и крупных городах, где деловая активность значительно выше.