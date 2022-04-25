В 2022 году количество жалоб от налогоплательщиков Татарстана снизилось на 7%

В первом квартале 2022 года количество жалоб от налогоплательщиков Татарстана снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом Президенту республики Рустаму Минниханову рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Главный приоритет в этой работе – всесторонний анализ причин возникновения споров для дальнейшего устойчивого их снижения», – отметил он.

Сафиуллин добавил, что количество судебных споров с бизнесом по вопросам налогообложения снизилось за указанный период на 18%, или на семь штук. Он подчеркнул, что современные условия взаимодействия с налогоплательщиками показывают высокий уровень комфорта, благодаря чему к личным кабинетам физлиц подключилось более 1,3 млн татарстанцев.