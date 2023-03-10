Количество жалоб на запах в ЖК «Салават купере» значительно сократилось

По данным Росприроднадзора, количество жалоб от жителей ЖК «Салават купере» на неприятный запах сократилось почти в два раза. Если в период с 01.08.2022 г. по 31.12.2022 г. (пять месяцев) общее количество обращений составляло 45, то за период с 01.01.2023 г. по 02.03.2023 г. (два месяца) – всего 7.

Сегодня по инициативе Минэкологии Татарстана прошло межведомственное совещание с участием главы ведомства Александра Шадрикова, руководства Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан с руководством УК «ПЖКХ». Напомним, это уже второе совещание в таком составе. Главная цель рабочей встречи – проработка дорожной карты по мероприятиям, которые проводит УК «ПЖКХ» на полигоне «Химическая», расположенного недалеко от микрорайона «Салават купере».

На совещании представители УК «ПЖКХ» сообщили о том, что в рамках выполнения плана мероприятий по определению степени влияния полигона ТКО «Химическая» на качество атмосферного воздуха в Авиастроительном и Кировском районах Казани компания приступила к испытаниям с применением опрыскивателей для реагентов нейтрализации запаха.

Мероприятия проходят на территории полигона ТКО «Химическая» в рамках дорожной карты по устранению причин неприятного запаха в ЖК «Салават купере».

Данный способ является безвредным и экологичным, и включает в себя воздействие на источник запаха органическим реагентом – водной эмульсией типа «вода-масло». Изобретение относится к области утилизации отходов, в том числе коммунально-бытовых, и может быть использовано для устранения неприятного запаха отходов, полигонов ТКО, полей орошения и др.

Также в рамках выполнения плана мероприятий по определению степени влияния полигона ТКО «Химическая» на качество атмосферного воздуха УК «ПЖКХ» совместно с лабораторией Росприроднадзора «ЦЛАТИ» установила контрольные точки на местности для проведения исследований воздуха по химическим показателям в зоне влияния полигона. План-график мероприятий предусматривает отбор проб на каждой из трех точек один раз в неделю. Замеры проводятся с 1 марта.

Первые результаты отбора проб «ЦЛАТИ» предоставит УК «ПЖКХ» в ближайшее время.