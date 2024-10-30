Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Количество заболевших пневмонией в Татарстане за неделю выросло на 15%
Жители Татарстана начали чаще болеть внебольничными пневмониями. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня отметается сезонный подъем внебольничной пневмонии, прирост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей на 15%. Это инфекция, которой чаще всего болеют маленькие дети до двух лет и лица старше 60 лет», – отметила санитарный врач.
Возбудителем внебольничной пневмонии чаще всего выступают пневмококк, микоплазма, стафилококк. А еще пневмония может появиться как осложнение после гриппа или других ОРВИ.
Любовь Авдонина посоветовала пожилым людям не посещать массовые мероприятия и общественные места, а если есть в этом необходимость, то обязательно надевать маску. Ведь именно они в группе риска по развитию пневмоний.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»