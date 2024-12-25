Количество выживших в авиакатастрофе в Казахстане увеличилось до 29

Число выживших в авиакатастрофе в Актау увеличилось до 29 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана. До этого было известно о 28 выживших.

По предварительной информации азербайджанской стороны, на борту находилось 62 пассажира и 5 членов экипажа.

По данным Росавиации, крушение самолета произошло сегодня около 9:30. При заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL столкнулся с землей. Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный. Выяснилось, что на борту самолета взорвался баллон.

Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.