Количество выявленных банками в Татарстане поддельных купюр в 3 квартале снизилось на 55%

В банковской системе Татарстана в третьем квартале 2021 года выявлено 116 поддельных денежных знаков Банка России, что на 55% меньше, чем в предыдущем квартале (211 штук), сообщила пресс-служба Отделения Банка России по Татарстану – Национального банка по РТ.

Большую часть подделок составили 5-тысячные банкноты – таких обнаружилось 99 штук. Также в банковской системе выявлено 12 фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. рублей и 5 – номиналом 2 тыс. рублей.

Количество выявленных поддельных банкнот иностранных государств по сравнению со вторым кварталом 2021 года не изменилось: в третьем квартале обнаружено две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

Информация о признаках подлинности российских денежных знаков доступна на сайте Банка России в разделах «Банкноты» и «Монеты», а также в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Оно не проверяет подлинность купюр, но помогает самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки на экране.

Кроме того, кассовые работники розничных торговых сетей могут самостоятельно и бесплатно пройти дистанционный курс, разработанный Банком России для повышения профессиональных навыков по определению подлинности и платежеспособности денежных знаков. Курс доступен на сайте Университета Банка России. Зарегистрироваться можно через представителей розничных сетей (ответственных координаторов).