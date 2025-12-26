Количество высокотехнологичных оборонных предприятий в России планируют увеличить

Количество высокотехнологичных оборонных предприятий в России продолжит расти. Об этом говорится в материалах к совещанию Президента Владимира Путина, посвященному формированию новой государственной программы вооружения (ГПВ), передает «ТАСС».

Документ определяет ключевые принципы и приоритеты программы, рассчитанной на период с 2027 по 2036 годы.

Главный акцент сделан на повышении производительности предприятий ОПК. Основным методом реализации программы станет полная синхронизация процессов: опытно-конструкторские работы, закупка техники, создание инфраструктуры и развитие полигонной базы должны идти параллельно и согласованно.

В ближайшее десятилетие планируется повсеместное внедрение инноваций, включая технологии искусственного интеллекта. В список высокоприоритетных направлений для оснащения армии вошли: