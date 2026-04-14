Общество 14 апреля 2026 10:53

Количество выпускников 9-х и 11-х классов в РТ увеличилось на 4,2 тыс. человек

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году количество выпускников девятых и одиннадцатых классов увеличилось почти на 4,2 тыс. по сравнению с 2025 годом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Минзалия Закирова.

«В этом году мы выпускаем более 66,6 тыс. выпускников девятых и 11-х классов. В том числе свыше 18 тыс. будут сдавать ЕГЭ после 11-го класса и более 48,6 тыс. – ОГЭ. По сравнению с прошлым годом девятиклассников больше почти на 3 тыс., одиннадцатиклассников – более чем на 1,2 тыс.», – рассказала она.

Соответственно, увеличится количество пунктов проведения экзамена. Так, будет организовано 86 пунктов проведения экзамена для выпускников 11-х классов и 176 – для выпускников девятых классов, отметила Закирова.

«Всего около 80 тыс. человек в летнее время будут проходить и организовывать итоговую аттестацию. В государственной итоговой аттестации будет задействовано большое количество учителей», – подчеркнула она.

#егэ и огэ #государственная итоговая аттестация #выпускники школ #выпускные экзамены
