За прошлый год приставы РТ выдворили в 2,5 раза иностранцев больше, чем в 2022-м

За прошлый год приставами Татарстана из страны было выдворено в два с половиной раза больше иностранцев, чем за 2022 год. Об этом на заседании коллегии «Об итогах работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан за 2023 год и задачах на 2024 год» рассказал главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«В 2023 году в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по РТ препровождено 1909 иностранных граждан. Организовано выдворение 1761 иностранного гражданина, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год», – рассказал главный судебный пристав республики.