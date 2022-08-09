В Татарстане в 1,5 раза увеличилась выдача разрешений на строительство жилья

За первые шесть месяцев 2022 года в Татарстане в 1,5 раза увеличилось количество выданных разрешений на строительство по сравнению с аналогичным перодом 2021-го. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«У нас в 1,5 раза выросла выдача разрешений на строительство за первое полугодие. Сейчас их около 140 по сравнению с 88 разрешениями в первой половине прошлого года», – сказал министр.

Айзатуллин добавил, что эти разрешения составляют около 968 тыс. квадратных метров жилья, которые будут введены в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

«Это наш задел на 2023 год, в котором нам предстоит ввести примерно 2,8 млн квадратных метров», – подчеркнул он.