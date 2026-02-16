Количество выданных кредитных карт в Татарстане сократилось на 25% в январе

Фото: © «Татар-информ»

Рынок кредитных карт в Республике Татарстан в январе 2026 года продемонстрировал заметное снижение. По сравнению с декабрем количество выдач сократилось на 25%, общий объем одобренных лимитов – на 26%, средний лимит – на 2%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

За месяц в регионе было оформлено 27,58 тыс. кредитных карт на общую сумму лимитов 2,82 млрд рублей. Средний лимит по карте составил 102 тыс. рублей.

Общероссийская динамика оказалась схожей. В январе банки выдали 969,44 тыс. кредитных карт – это самый низкий показатель за последние четыре года. По отношению к декабрю снижение составило 26%, в годовом выражении – 18%.

Совокупный объем лимитов по стране сократился до 100,08 млрд рублей, что на 32% меньше декабрьского уровня и на 24% ниже показателя января прошлого года. Средний лимит по карте уменьшился до 103 тыс. рублей против 112 тыс. в декабре.

Полная стоимость кредита по картам зафиксирована на уровне 50,38%. Сохранение высоких ставок наряду с сезонным фактором – продолжительными январскими праздниками – стало ключевой причиной снижения активности. Кроме того, банки вынуждены сокращать размеры одобряемых лимитов, чтобы соответствовать установленным регулятором требованиям.

При этом число активных пользователей кредитных карт в России уже превышает 28 млн человек, что говорит о высокой насыщенности рынка и формирует дополнительные ограничения для его дальнейшего роста.