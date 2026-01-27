Количество волонтеров культуры в Татарстане превысило 19 тыс. человек

На начало 2026 года в Татарстане насчитывается 19 070 волонтеров культуры местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» по РТ. В 2025 году 16 122 волонтера культуры приняли участие в 2 263 мероприятиях, сообщает пресс-служба Минкультуры республики.

Добровольческая деятельность входит в одно из направлений национального проекта «Молодежь и дети». В регионе движение объединяет более 19 тыс. волонтеров, зарегистрированных на платформе «ДОБРО.РФ». Они помогают в работе учреждений культуры, а также в вопросах сохранения материального и нематериального культурного наследия, организации экскурсий и туристических маршрутов, реализации социально-культурных инициатив.

В прошлом году для волонтеров культуры при поддержке Министерства культуры РТ был организован форум «МКМ: Молодежь Культура Менеджмент – 2025». Также состосляся Республиканский семинар для руководителей и активистов движения «Волонтеры культуры» в Черемшанском районе РТ.

Региональное отделение участвовало в таких всероссийских акциях, как «Декламируй», «День заботы о памятниках», «Сохраняя наследие вместе» и других.

ГБУ «Таткультресурсцентр» и АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» в рамках проекта «Культурная среда.14.00» провели вебинары по прохождению муниципальными волонтерскими центрами Акселерационной программы 5.0. Ассоциации «Добро.рф» для получения ими статуса центра общественного развития «Добро.Центр», а также по работе на платформе «ДОБРО.РФ».

Сейчас в Татарстане насчитывается три Добро.Центра: на базе Республиканской детской библиотеки имени Роберта Миннуллина и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина, а также недавно открывшийся в Кайбицком районе.

Местные отделения движения открыты в Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Высокогорском, Дрожжановском, Кукморском, Черемшанском районах и в Казани.

Основная аудитория – активная и инициативная молодежь (включая студентов и молодых специалистов, проявляющих интерес к сохранению и популяризации культурного наследия), профессионалы из сферы культуры и искусства, стремящиеся расширить свои компетенции и внести вклад в развитие культурных инициатив через волонтерскую деятельность.

За минувший год по всему Татарстану реализовано свыше 2 тысяч мероприятий, размещенных на платформе «ДОБРО.РФ». Больше всего мероприятий с участием волонтеров состоялось в Альметьевском (226 мероприятий), Ютазинском (220), Дрожжановском (138), Бугульминском (115), Высокогорском (112) и Рыбно-Слободском (100) районах, а также в городах Казань (293) и Набережные Челны (200).

Помимо прочего, в 2025 году в Международный день добровольцев (волонтеров) в Москве в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения Международной премии #МЫВМЕСТЕ 2025 года. Там руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» РТ Гульфию Мутугуллину наградили нагрудным знаком «Доброволец России».