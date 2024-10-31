Количество вагонов электричек в Татарстане увеличат в ноябрьские праздники

В период ноябрьских праздников будет увеличена составность пригородных поездов, курсирующих по наиболее востребованным маршрутам в Татарстане, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Составность пригородных поездов увеличена для удобства пассажиров», – отметили в пресс-службе.

Так, с 1 по 3 ноября поезд № 6749/6750 Ижевск – Нижнекамск будет ходить в составе трех вагонов.

До трех вагонов увеличится составность электрички № 6751/6752 Нижнекамск – Ижевск с 2 по 4 ноября. В этот же период поезда № 6755/6756 Ижевск – Нижнекамск и № 6757/6758 Нижнекамск – Ижевск будут курсировать в двухвагонном составе, а электрички № 6675/6676 Ижевск – Нижнекамск и № 6677/6678 Нижнекамск – Ижевск – в трехвагонном.

Составность поездов № 6924/6934 Казань – Ижевск и № 6935/6925 Ижевск – Казань с 1 по 4 ноября увеличится до восьми вагонов. Такая же составность будет у электричек № 6926/6936 Казань – Ижевск с 2 по 4 ноября и № 6933/6923 Ижевск – Казань с 3 по 5 ноября.

В составе шести вагонов будут следовать поезда Казань – Нижний Новгород и Нижний Новгород – Казань 2 ноября, № 6424 Казань – Сосновка и № 6429 Сосновка – Казань 3 ноября, а также № 6422 Казань – Сосновка и № 6427 Сосновка – Казань 4 ноября.