Количество уроков английского в 5-7-х классах могут сократить до двух в неделю

Минпросвещения России подготовило проект приказа, предусматривающий сокращение количества уроков английского языка в 5–7-х классах с 1 сентября этого года. Согласно документу, на изучение предмета будет отводиться по два часа в неделю. Об этом сообщает ТАСС.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 408 часов: в 5-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7-м классе – 68 часов (2 часа в неделю)», – говорится в проекте.

Поправки затронут также испанский, китайский и французский языки – сокращение часов для них должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Что касается немецкого языка, то уменьшение количества часов начнется позже. Как следует из документа, сокращение часов изучения немецкого языка «вступает в силу с 1 сентября 2026 года и применяется при приеме на обучение по образовательной программе начального общего образования, начиная с 2026-2027 учебного года».