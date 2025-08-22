news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 августа 2025 13:28

Количество уроков английского в 5-7-х классах могут сократить до двух в неделю

Читайте нас в
Телеграм

Минпросвещения России подготовило проект приказа, предусматривающий сокращение количества уроков английского языка в 5–7-х классах с 1 сентября этого года. Согласно документу, на изучение предмета будет отводиться по два часа в неделю. Об этом сообщает ТАСС.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 408 часов: в 5-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7-м классе – 68 часов (2 часа в неделю)», – говорится в проекте.

Поправки затронут также испанский, китайский и французский языки – сокращение часов для них должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Что касается немецкого языка, то уменьшение количества часов начнется позже. Как следует из документа, сокращение часов изучения немецкого языка «вступает в силу с 1 сентября 2026 года и применяется при приеме на обучение по образовательной программе начального общего образования, начиная с 2026-2027 учебного года».

#английский язык #минпросвещения рф #Школа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

Торжественное открытие «Новой волны» состоится сегодня в New Wave Hall в Казани

21 августа 2025
В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

В Казани открылся международный конкурс «Новая волна 2025»

21 августа 2025