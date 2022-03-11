Количество укусов казанцев бездомными животными сократилось на 25%

Количество укусов жителей Казани бездомными животными к концу прошлого года сократилось на 25%. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин на заседании президиума Госсовета РТ.

«За два года действия федерального закона об ответственном обращении с животными в Казани отловлено 8 155 и прооперировано 6 859 собак. Из них оставлено в приюте 296, пристроены новым хозяевам 1 017 и выпущены обратно 6 688 животных», – рассказал докладчик.

Гиниятуллин упомянул, что по решению мэра Казани Ильсура Метшина разработан проект «Казань – город без брошенных животных». Он отметил, что по этому проекту проводится работа в нескольких направлениях.

В частности, безнадзорных животных отлавливают сотрудники специализированного предприятия по муниципальному контракту, после чего стерилизуют, вакцинируют и помечают биркой. Затем неагрессивных животных возвращают в места прежнего обитания.