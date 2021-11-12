Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в пять раз — до 16 тысяч

Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах за десять месяцев этого года выросло в пять раз — до более чем 16 тыс. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Число татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось с 3291 на конец декабря 2020 года до более 16 тыс. на конец октября 2021 года. Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных магазинов на маркетплейсах и числу отправлений товаров», — рассказал докладчик.

По словам замминистра промышленности и торговли, республика активно сотрудничает с 166 странами. «По данным крупнейших рейтинговых агентств и консалтинговых компаний, Татарстан — один из самых благоприятных российских регионов по инвестиционному климату и с точки зрения возможностей для ведения бизнеса», — отметил он.

Лернер подчеркнул, что по объемам внешнеторгового оборота республика входит в топ-5 регионов России и занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Он уточнил, что внешнеторговый оборот Татарстана за восемь месяцев 2021 года составил 11 млрд 538 млн долларов США, экспорт — 8 млрд долларов, импорт — 3,5 млрд долларов. «В 2020 году мы достаточно серьезно просели, в том числе по экспорту, более чем на 36%. Однако в этом году выравниваемся. Если внешнеторговый оборот у нас уже обогнал 2019 год, то по экспорту мы тоже потихоньку подбираемся к цифрам 2019 года», — заявил докладчик.

Председатель парламентского комитета Лутфулла Шафигуллин добавил, что товарооборот татарстанских продавцов на электронных площадках в этом году превысил 19 млрд рублей. В прошлом году объем рынка электронной торговли в России вырос на 58% и достиг 2,7 трлн рублей.

«По прогнозам аналитиков, к 2025 году российский рынок электронной коммерции вырастет еще в четыре раза и достигнет почти 11 трлн рублей», — заметил депутат.