Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в шесть раз

С начала года количество продавцов из Татарстана на маркетплейсах увеличилось почти в 6 раз и превысило 19 тыс., сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

Количество занятых в электронной торговле – это более 6% от всех зарегистрированных в Татарстане субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, что является одним из лучших показателей среди регионов России.

При этом темпы роста рынка электронной торговли в Татарстане опережают средние показатели в Приволжском федеральном округе и в России в целом. С начала года доля татарстанских продавцов в ПФО выросла с 26,3% до 29,1%,в России в целом – с 2,3 до 3,1%.

«В России сформировалась группа регионов-лидеров, которые активно развивают у себя инфраструктуру онлайн-торговли, что дает возможность предпринимателям даже из небольших населенных пунктов продавать свои товары покупателям из других регионов и даже стран. За счет их усилий уже более половины всего объема онлайн-торговли приходится на регионы России. И Татарстан в этом процессе занимает заметную роль», – цитирует помощника Президента РТ, Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева пресс-служба.