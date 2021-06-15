Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах возросло вдвое

Количество республиканских предпринимателей, зарегистрированных на электронных торговых площадках — маркетплейсах, в текущем году выросло вдвое. Об этом сообщил сегодня бизнес-омбудсмен РТ Фарид Адбулганиев на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями.

«За пять месяцев этого года по сравнению с прошлым годом количество продавцов на маркетплейсах выросло в среднем в два раза, а на некоторых — в четыре раза. Однако нерешенных вопросов остается еще очень и очень много», — подчеркнул уполномоченный при Президенте РТ по правам предпринимателей.

Абдулганиев напомнил, что в целях развития e-commerce в Татарстане создана рабочая группа по содействию продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли.

Принята концепция развития электронной торговли в Татарстане, прорабатывается план мероприятий по ее реализации в рамках государственных программ РТ, создана автономная некоммерческая организация «Центр электронной торговли», добавил бизнес-омбудсмен.