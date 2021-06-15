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Ру Тат
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15 июня 2021  15:27

Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах возросло вдвое

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Количество республиканских предпринимателей, зарегистрированных на электронных торговых площадках — маркетплейсах, в текущем году выросло вдвое. Об этом сообщил сегодня бизнес-омбудсмен РТ Фарид Адбулганиев на встрече Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями.

«За пять месяцев этого года по сравнению с прошлым годом количество продавцов на маркетплейсах выросло в среднем в два раза, а на некоторых — в четыре раза. Однако нерешенных вопросов остается еще очень и очень много», — подчеркнул уполномоченный при Президенте РТ по правам предпринимателей.

Абдулганиев напомнил, что в целях развития e-commerce в Татарстане создана рабочая группа по содействию продвижению продукции, производимой в республике, по каналам электронной торговли. 

Принята концепция развития электронной торговли в Татарстане, прорабатывается план мероприятий по ее реализации в рамках государственных программ РТ, создана автономная некоммерческая организация «Центр электронной торговли», добавил бизнес-омбудсмен.

#электронная торговля
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