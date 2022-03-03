Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах приблизилось к 25 тыс.

К настоящему времени, по оценке Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, число продавцов из Татарстана на маркетплейсах достигло 25 тыс.

«По итогам предыдущего года у нас было 3,3 тыс. предпринимателей, которые продавали свою продукцию на маркетплейсах, я думаю сейчас их около 25 тыс.», – сказал он журналистам в ходе пресс-тура в логистический центр одного из федеральных маркетплейсов.

Он напомнил, что выручка предпринимателей составила в прошлом году 25 млрд рублей. Бизнес-омбудсмен считает, что «выручка небольшая». Он пояснил, что в первый год работы предприниматели только осваиваются и в дальнейшем доходы могут быть существенно больше.

Абдулганиев напомнил, что активно развитием электронной торговли в Татарстане занялись в 2020 году после поручения Президента РТ Рустама Минниханова. Основная задача была облегчить выход предпринимателей из республики на маркетплейсы. Для этого был создан центр электронной торговли «Маркетплейс. Легко», который не только проводит обучение, но и помогает бизнесменам совершить первые продажи.

В прошлом году оборот крупнейших маркетплейсов в России составил 3 трлн рублей, 16% оборота маркетплейсов приходится на Приволжский федеральный округ, 25% этого оборота приходится на Татарстан. То есть оборот в Татарстане – около 100 млрд рублей.

В республике принята программа развития электронной торговли РТ. «Татарстан - это единственный регион в России, где создана такая региональная программа», – сказал Абдулганиев.

Задачи программы – развитие инфраструктуры, обучение предпринимателей, привлечение в республику всех ведущих участников рынка, создание условий для снижения стоимости доставки, подготовка кадров для отрасли. Планируется предоставлять финансовые и нефинансовые меры поддержки, расширение пунктов приема продукции предпринимателей.

«Если мы сейчас не обеспечим выход наших предпринимателей на маркетплейсы, туда выйдут другие. Это произойдет в мгновение ока. У нас осталось два года для того, чтобы какие-то ниши занять. И это тот период, который нельзя потерять», – полагает Абдулганиев.

Пресс-тур состоялся в преддверии Международного женского дня. Представитель компании Ozon, на базе которого проходила встреча, сообщила, что на маркетплейсе представлено 3,5 тыс. предпринимателей из Татарстана, их выручка в прошлом году составила 10 млрд рублей. В том числе селлерами являются 1 тыс. женщин, которые в прошлом году заработали более 1 млрд рублей. За год их количество возросло в 5 раз.