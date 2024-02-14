В январе на ГЖД на треть снизилось число травмирований по неосторожности

В январе на Горьковской железной дороге по собственной неосторожности травмы получили пять человек. Это на 37,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные причины происшествий – хождение по железнодорожным путям перед движущимся поездом и травмирование электротоком, сообщает пресс-служба ГЖД.

«Работники магистрали систематически проводят профилактическую работу по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, организуются совместные рейды с правоохранительными органами и разъяснительные беседы в образовательных учреждениях. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Он призвал соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов, отказаться от использования гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.

В январе на переездах ГЖД выявлено 15 нарушений правил дорожного движения, что вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего за месяц на железнодорожных переездах зафиксировано три случая столкновения автомобилей с поездами. В результате ДТП никто не пострадал.