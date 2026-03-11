Количество случаев алкогольных отравлений среди детей в РТ увеличилось на 10%

В Татарстане за прошлый год зафиксировано 85 случаев алкогольных отравлений среди детей. Это на 10% больше, чем в 2024-м, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Особую тревогу вызывает рост алкогольных отравлений среди детей», – сказала детский омбудсмен.

Она добавила, что несмотря на снижение числа завершенных суицидов, количество суицидальных попыток в 2025 году увеличилось до 96 случаев.

«Это тревожный сигнал, который говорит о психологическом неблагополучии подростков. Для комплексной оценки ситуации ставим задачу при выезде в районы изучить практики профилактической работы на местах и выработать рекомендации по усилению превентивных мер», – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что также планируется разработать проект по укреплению здоровья школьников, в том числе репродуктивного.