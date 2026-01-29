Количество сельхозкооперативов в Татарстане за шесть лет выросло в 1,5 раза

Количество действующих сельхозкооперативов в Татарстане с 2020 года увеличилось в 1,5 раза и достигло 215. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на XXVI съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ.

«В кооперативное движение вовлечены более 22 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств. Объем услуг и переработки продукции вырос до 18,5 млрд рублей, что в три раза превышает показатель 2020 года», – рассказал он.

По словам главы Минсельхозпрода, результаты такой работы обусловлены серьезной бюджетной поддержкой кооперативов.

Сельхозкооперативы могут получить гранты на развитие материально-технической базы и на переработку продукции, а также субсидии на возмещение части понесенных затрат и на строительство ферм на территории молочных мини-парков. В этом году на их поддержку планируется направить 545 млн рублей.