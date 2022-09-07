В Татарстане число сделок по купле-продаже жилья за месяц выросло почти на 10%

В августе в Татарстане были заключены почти 7,8 тыс. договоров купли-продажи жилья, что почти на 10% больше, чем месяцем ранее (7,1 тыс. в июле). Данные об этом опубликовал Росреестр республики.

При этом за год число сделок сократилось почти в два раза. Так, в августе прошлого года было заключено 14,5 тыс. договоров.

В последний месяц лета также выросло количество договоров купли-продажи земельных участков. Так, в августе были заключены 11,7 тыс. сделок, что на 3,4 тыс. больше, чем в июле. Число ипотек за это же время увеличилось на 200 – с 4,3 до 4,5 тыс. сделок.