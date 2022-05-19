Число самозанятых в Татарстане за 2022 год увеличилось на 22 тыс. человек

С начала года число самозанятых в Татарстане выросло сразу на 22 тыс. – до 191 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Такой рост в первую очередь связан с широкой поддержкой государства и низкой налоговой ставкой, а также простотой режима. Так, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» самозанятые граждане получают всю возможную поддержку для устойчивого ведения и развития бизнеса.

С начала этого года финансовую поддержку получили 69 самозанятых, зарегистрированных на территории Татарстана. Общая сумма льготного кредитования составила свыше 10 млн рублей.

Тем из них, у кого отсутствует достаточное залоговое обеспечение кредита, Гарантийный фонд республики предоставляет поручительства с пониженной ставкой вознаграждения с предоставлением отсрочки по уплате до полугода. Также татарстанские самозанятые могут получить бесплатную информационно-консультационную поддержку от центра «Мой бизнес».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 году по указу Президента России Владимира Путина.