Количество самозанятых в Нижнекамске увеличилось на 10% за два месяца

Количество самозанятых в Нижнекамском районе Татарстана увеличилось на 10% и на 1 июня составляет 7 700 человек. На 1 апреля число самозанятых составляло 7 тыс. человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Центре по поддержке и развитию бизнеса в Нижнекамске.

На сегодняшний день самозанятые Нижнекамска оказывают косметологические, консультационные, образовательные услуги, занимаются перевозками, организацией праздников, пекут торты, делают шоколад, изготавливают различные сувенирные изделия.

«Это означает, что все больше жителей нашей территории принимают решение выйти из тени и работать легально», — отметил источник.

По словам первого замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмира Беляева, резкий скачок произошел в период пандемии, так как этой категории граждан оказывалась всесторонняя поддержка.

Кроме того, статус самозанятого дает возможность получать кредиты в банках и льготные займы на развитие своего дела, принимать участие в тендерах наряду с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, также им можно не бояться проверок и штрафов от налоговой инспекции за незаконную деятельность. Таким образом, самозанятые становятся полноправными участниками рынка.

«Быть самозанятым гораздо проще, чем регистрировать ИП. Если вы работаете на себя, у вас нет наемных работников и ваш доход не превышает 2,4 млн в год, то становитесь самозанятым. Тем более, через мобильное приложение очень легко и просто зарегистрироваться», — отметили в Центре по поддержке и развитию бизнеса Нижнекамска.

Кроме того, в Нижнекамске на базе «ЭкоАгроПарка» работают ярмарки для самозанятых — пока в ней участвуют более десяти мастеров. Ярмарочные ряды будут открыты до 2 сентября.