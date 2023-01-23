Количество самозанятых в Нижнекамске выросло почти на 40%

За прошедший год количество самозанятых в Нижнекамске выросло на 39,4%. Этот показатель выше целевых, сообщил на деловом понедельнике первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Ильназ Мухаметьянов.

«Разработана дорожная карта по поддержке самозанятых. Так, самозанятые традиционно выставляют свою продукцию на городских ярмарках и праздничных мероприятиях, где им предоставляются торговые места», — отметил докладчик.

По словам спикера, одной из приоритетных задач на этот год является увеличение количества нижнекамских товаропроизводителей с использованием инструмента «Республиканского маркетингового Центра», а также развитие онлайн-торговли и увеличение количества предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на маркетплейсах OZON, Wildberries, KazanExpress.

«На сегодняшний день показатель почти 1,5 тыс. поставщиков, что составляет 21% от количества малого и среднего бизнеса», — отметил в своем выступлении Ильназ Мухаметьянов.

Что касается малого и среднего бизнеса, на сегодняшний день в Нижнекамском районе зарегистрировано 7,2 тыс. субъектов МСБ, где работает более 37 тыс. человек — это более 23% от населения занятого в экономике района. Средняя зарплата в МСБ составила 32 тыс. рублей.

«При всех сложностях, с которыми бизнес столкнулся в текущем году, из-за принятия международным сообществом санкций и ограничительных мер в отношении России, удается сохранить малый и средний бизнес, в том числе, благодаря федеральным, республиканским и муниципальным мерам поддержки, которые стали для бизнеса определенной „подушкой безопасности“», — сообщил Ильназ Мухаметьянов.

На сегодняшний день республиканскими антикризисными мерами поддержки воспользовались 36 субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнекамского района, на общую сумму 99,4 млн рублей. Федеральными мерами поддержки воспользовались 116 субъектов МСП на сумму 1 млрд 332 млн рублей.