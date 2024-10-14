Количество рейсов из Казани в Шарджу увеличится вдвое

Ближневосточный перевозчик Air Arabia вдвое увеличит частоту полетов из Казани в Шарджу. С конца октября количество рейсов вырастет до 14 в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Сегодня авиакомпания осуществляет вылеты в Шарджу из Казани на ежедневной основе. Наиболее популярными направлениями для казанцев остаются транзитные рейсы в Таиланд — в Бангкок и Пхукет, в Шри-Ланку, в Малайзию, а также в Индию — Гоа и Мумбаи», — говорится в сообщении.

На транзитные рейсы пассажиры могут получить посадочные билеты до конечного пункта уже в аэропорту Казани. Кроме того, в Шардже не придется получать и снова сдавать багаж.

Уже в этом году авиакомпания откроет новые транзитные рейсы в Австрию и на Мальдивы. Перелеты из аэропорта Шарджи в международный аэропорт Мале на Мальдивах будут ежедневными с 27 октября. Для пассажиров, вылетающих из Казани, будет организована удобная и короткая стыковка в Шардже.

Транзитные рейсы в Вену через аэропорт Шарджи запустят 20 декабря.

На маршрутах используются самолеты Airbus A320 и A321 neo-LR.